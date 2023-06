Imbrattatori seriali Il sindaco: denunciate

Ripetuti vandalismi in paese, il sindaco "esausto" invita i cittadini a tenere gli occhi aperti e denunciare ogni possibile sospetto. Severino Serafini, sindaco di Massalengo, dopo aver registrato diversi danni, con azioni che hanno messo nel mirino privati, è ricorso a un appello. Le sue parole, divulgate tramite le pagine social, hanno l’obiettivo di cercare la collaborazione della comunità. Tutto per bloccare un fastidioso e dispendioso fenomeno che ormai prosegue da tempo. L’azione degli ignoti vandali, intanto, è stata segnalata alle forze dell’ordine.

"Da diverse settimane alcune persone, ma potrebbe anche trattarsi di un solo individuo – spiega il primo cittadino infastidito – imbrattano le proprietà private nella zona sud della frazione di Motta Vigana". Serafini si riferisce alla frazione che taglia il paese, in direzione Lodi e San Colombano e dove diversi residenti hanno segnalato scritte stupide sulle pareti delle abitazioni. "Scritte che a volte diventano anche volgari e questo è ancora peggio" rimarca l’amministratore. Qualcuno segnala anche danneggiamenti all’auto, parcheggiata nella stessa porzione di Massalengo."Suggerisco a tutti i privati, che hanno subito danni – l’invito del primo cittadino –, di sporgere denuncia contro ignoti, segnalando nel dettaglio l’accaduto alle forze dell’ordine". Una prima mossa che servirà, in caso di identificazione dei responsabili, a rendere più forte l’accusa a loro carico e più probabile la condanna al risarcimento.

Ma Serafini chiede anche un ulteriore aiuto: "Invito chi avesse informazioni utili, in merito a quanto sta succedendo, o telecamere che possano aver filmato qualcosa, a chiamare o scrivere alla polizia locale". Poi l’affondo: "La situazione non è più tollerabile, dato che per giunta, nei giorni scorsi, i vandali si sono anche permessi di entrare all’interno di una proprietà privata, “non limitandosi” ad imbrattare i muri prospicienti le pubbliche vie" conclude, auspicando che i residenti possano contribuire ad accelerare le indagini e a far risarcire chi ha subito questi danni e ora si trova pareti da sistemare a proprie spese.

Paola Arensi