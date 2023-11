Il test al nuovo ponte sul Ticino. Prima prova superata a pieni voti

Il test è perfettamente riuscito. Il primo collaudo statico del nuovo ponte sul Ticino è andato benissimo. Il viadotto è stato testato utilizzando 17 camion a pieno carico: in particolare tre automezzi dal peso di 40 tonnellate e 14 camion del peso di 45 tonnellate. Una prova che ha confermato come il nuovo ponte risponde a tutti i requisiti richiesti. Secondo i tecnici la prova è stata superata a pieni voti.

Il prossimo test è già stato programmato per il prossimo 4 febbraio. "È un ulteriore passo avanti verso il completamento dell’opera – ha sottolineato il presidente della Provincia, Giovanni Palli – che conferma la massima attenzione che abbiamo nei confronti di un’infrastruttura considerata strategica per un territorio ampio come quello di Vigevano e della sua area di riferimento".

Un aspetto per nulla secondario è rappresentato dal fatto che entro la fine dell’anno sarà affidato l’appalto per la realizzazione delle opere di viabilità per accedere all’infrastruttura. Un intervento importante per il quale Anas ha messo a disposizione della Provincia 7 milioni e 700 mila euro.

Nei giorni scorsi intanto il Comune di Vigevano ha fatto pervenire l’autorizzazione alla realizzazione del piano operativo per la gestione delle terre di scavo che saranno gestite come rifiuti, perché arrivano dall’area di un’ex-impresa che viene considerata potenzialmente contaminata. La parte più consistente dell’opera si svilupperà invece sul versante abbiatense.

L’entrata in esercizio del nuovo viadotto sarà un importante passo avanti, ma avrebbe il suo effettivo compimento con la realizzazione della superstrada Vigevano-Malpensa e il raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara, interventi integrati che dovranno assicurare collegamenti adeguati da e con l’area metropolitana. Come è noto oggi tanto la strada quanto la ferrovia non sono all’altezza. Quest’ultima in particolare proprio nei giorni scorsi ha fatto registrare per il 17° mese consecutivo il mancato raggiungimento degli standard fissati dalla Regione.