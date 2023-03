Il sottosegretario Frassinetti in visita all’istituto comprensivo

Il sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione Paola Frassinetti è stato accolta ieri mattina all’istituto comprensivo di Zelo Buon Persico. Erano presenti il sindaco Angelo Madonini, la vicesindaco Daniela Brocchieri e l’assessore Sergio Groppaldi. L’accoglienza è stata organizzata alla scuola secondaria di primo grado “Cattaneo“, con la dirigente scolastica Monica Del Duca.

Si è discusso, in particolare, sui lavori in corso per aggiungere nuove aule alla primaria, entro l’inizio del prossimo anno scolastico. Tra i temi di riflessione anche l’innovazione tecnologica, gli stipendi e il reclutamento di personale. "È stata una grande opportunità per tracciare il bilancio dei tanti sforzi fatti per ampliare i servizi scolastici rivolti a un numero crescente di famiglie" ha dichiarato il sindaco. "Ho visitato – ha detto Frassinetti – una scuola viva e ben gestita, con impianti sportivi interni, cosa che noto con piacere per la mia delega allo sport. È un bel modello da imitare". P.A.