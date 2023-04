Il sottopasso si allaga: no a interventi tampone

Il sottopassaggio ciclo pedonale del quartiere San Biagio di Codogno, che collega al resto della città, torna alle cronache per le sue condizioni. La consigliera Rosanna Montani, di “Codogno insieme 2.0“, all’opposizione, ha filmato le condizioni del tragitto nei giorni scorsi, mentre pioveva e ha accennato la questione in Consiglio comunale. "L’acqua viene dal cielo. Si vede dalle immagini, mentre in Consiglio comunale mi è stato detto che il problema è di una tombinatura fatta male e che non ha senso fare interventi a pezzi, perché il sottopasso va rifatto completamente e per rifarlo ci vogliono circa 4 milioni di euro, che dovranno essere trovati – riferisce l’esponente dell’opposizione –. Nell’attesa dei tempi biblici i concittadini si possono munire di galosce e barchetta". Più volte si è discusso di questo tema in città. Si tratta infatti di un passaggio importante per studenti e residenti. RfI ha pagato lo studio di fattibilità che è già stato realizzato. Ora occorre trovare le risorse.

P.A.