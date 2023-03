Il sindaco garantisce: "Non getto la spugna"

"L’impegno di questa maggioranza è sempre stato e sarà sino a fine mandato quello di fare il meglio per il paese e rispettare il più possibile le linee guida dettate dal programma". Nonostante i numeri risicati in Consiglio comunale (sei consiglieri, solo uno in più del necessario), il sindaco Marinella Testolina non si arrende. Ieri mattina, rispondendo ad un’interpellanza della minoranza di “Uniti per Santo Stefano Lodigiano“ che aveva chiamato in causa il primo cittadino su alcune dichiarazioni fatte a gennaio in merito al fatto che parte del programma elettorale non sarebbe stato portato a termine per intero, il primo cittadino ha precisato, ma anche rilanciato. Fugato contestualmente qualsiasi pensiero di gettare la spugna, se mai ce ne fosse stato. "Come ogni programma politico, le argomentazioni toccate ricoprono ogni ambito di necessità del paese, salvo poi scontrarsi con la realtà – ha precisato Testolina –. E da qui nasce un adeguamento dell’azione politica che si andrà a svolgere".