Il Samaritano coi liceali "Insieme per un dono"

di Manuela Marziani

Si è concluso ieri nella Loggia del mercato il progetto “Insieme per un dono“, realizzato dall’associazione Il Samaritano OdV con la classe 4ªM del liceo Novello di Codogno nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e con la partecipazione musicale della filarmonica Castiglionese e il patrocinio della città. Grazie al contributo della Fondazione della Banca Popolare di Lodi il progetto, che ha visto gli studenti impegnati nella realizzazione di un temporary shop per una raccolta fondi, ha consentito l’acquisto di un nuovo sistema di ventilazione per tutte le camere dell’hospice Città di Codogno dell’Asp Basso Lodigiano. Non a caso il secondo momento si svolgerà proprio nella sede dell’hospice, in viale Gandolfi 27, dove si terrà la cerimonia inaugurale non solo dell’impianto di ventilazione ma anche di un’altra importante strumentazione.

È stato infatti realizzato per tutte le camere un nuovo sistema elettronico di chiamata operatore, grazie a una significativa donazione che l’associazione Il Samaritano OdV ha ricevuto da un benefattore che preferisce restare anonimo. Tutto questo è reso possibile grazie al lavoro di rete che l’associazione ha fortemente desiderato portare avanti con tutte le realtà coinvolte nel progetto. "Questo è il senso del lavorare, letteralmente, insieme per un dono", il commento degli organizzatori.