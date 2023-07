Il rogo alla San Giorgio è partito dagli alloggi dei lavoratori

VILLANTERIO (Pavia)

L’incendio sarebbe iniziato in una delle abitazioni dei lavoratori per poi estendersi ai depositi dei laminati in legno grezzo. Alla ditta San Giorgio, in località Cascina Castellere di Villanterio, le operazioni di smassamento dei 60 quintali di legno andati a fuoco sono proseguite per tutta la giornata di ieri.

E ancora per la seconda notte i vigili del fuoco hanno disposto un presidio fisso, per scongiurare nuovi focolai e proseguire con la messa in sicurezza ancora oggi. Un incendio di proporzioni devastanti, scoppiato poco prima delle 19 di mercoledì, nell’azienda di legnami a lato dell’ex Statale 412 della Val Tidone, tra Villanterio e Inverno. Un inferno di fuoco e fumo che quasi per miracolo non ha anche fatto vittime. Nella palazzina degli alloggi, con due abitazioni andate distrutte, risiedevano infatti quatto lavoratori originari del Ghana, riusciti a mettersi in salvo uscendo in strada.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase d’accertamento, non potendosi ancora completare i rilievi tecnici dei vigili del fuoco fino a quando la fase della messa in sicurezza non sarà terminata. Cause molto probabilmente accidentali, ma senza che sia stato del tutto escluso un eventuale dolo. Per le indagini stanno procedendo i carabinieri della Stazione di Villanterio, della Compagnia di Pavia. Nella ditta di lavorazioni di legnami specializzata nel multistrato di betulla sono andati a fuoco 60mila chili di laminati, con il materiale legnoso che ha fatto da combustibile alle fiamme, che hanno distrutto anche tre automobili e un mezzo agricolo.

Grandi rischi sono stati corsi per una bombola di Gpl interrata, da cui sono scaturiti pericolosi dardi di fuoco. Dalla prima ricostruzione, per quanto possibile in questa fase di emergenza non del tutto terminata, le fiamme prima di propagarsi ai depositi del legno si sarebbero sviluppate nelle unità abitative in uso ai lavoratori.

S.Z.