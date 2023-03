Il rispetto delle regole A lezione dai samurai

di Paola Arensi

Per insegnare il rispetto delle regole, dei compagni e degli altri componenti della società, ai giovanissimi della scuola superiore agraria Tosi di Codogno l’insegnante Eliana Guasconi ha organizzato l’incontro “I samurai ieri e oggi: valori a confronto“. Centoventi studenti di 6 classi hanno ragionato sulla socialità moderna richiamandosi alla cultura samurai dal 710 fino al 1900. Ha lavorato con loro Marcello Guasconi, esperto di cultura giapponese e conoscitore dell’arte della spada, utilizzando riferimenti vicini ai giovani d’oggi come videogiochi, film, musica ma anche alla geopolitica del tempo, alla fisica applicata alle arti marziali. Con tanto di armatura da kendo e altri oggetti tipici della cultura samurai.

Gli studenti hanno partecipato con interesse all’esposizione di argomentazioni storico-culturali che dimostrano l’importanza di saper vivere in una società complessa, contribuendo attivamente al suo miglioramento. Sono stati quindi proposte proiezioni multimediali, letture critiche e dimostrazioni pratiche della cultura samurai, dalla sua origine al suo declino.

"Un’occasione unica per apprendere, in maniera nuova e dinamica, competenze di etica e disciplina che rientrano nell’educazione civica", ribadisce l’insegnante. Spiega Guasconi: "Come mai i ragazzi di oggi tendono a essere più irrispettosi delle comuni regole sociali? Con quale esempio è possibile correggerli? Sebbene fin da piccolo abbia amato le storie di guerrieri e l’epica classica, tra la fine delle medie e l’inizio delle superiori mi sono molto documentato. Ho iniziato praticando karate: oltre alle tecniche di combattimento, mi ha insegnato come rapportarmi con il prossimo e ha spalancato le porte di quella che sarebbe stata la mia passione per il Giappone. Ho imparato che per cambiare qualcosa nella propria vita, bisogna iniziare cambiando se stessi. Poi ho praticato anche altre arti marziali. Praticare la “via del guerriero“ non significa solo "sconfiggere l’avversario" ma anche e soprattutto plasmare se stessi e diventare in grado di superare sfide impensabili. Molti ritengono che le arti marziali siano l’anticamera per una personalità violenta, ma è vero il contrario".