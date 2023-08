Il ragazzino precipitato dal balcone è fuori pericolo. Resta da capire cosa sia successo realmente

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 21 agosto 2023- Ragazzo precipitato dal balcone, resta ricoverato ma sta meglio.

Ha trascorso la notte, in condizioni stabili, il giovane di 17 anni che, alle 21 circa di sabato 19 agosto, è precipitato da un balcone di via Mascagni a Sant’Angelo Lodigiano.

Residente a Caselle Lurani, secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, l’adolescente in quel momento si sarebbe trovato sul balcone, durante una festa, con un amico.

La caduta dal balcone sarebbe seguita al cedimento strutturale di una lastra di marmo, che fa da davanzale sopra al parapetto del terrazzo interessato. E’ stato un terribile volo a terra, sulle piastrelle sottostanti, di circa 7-8 metri. E’ precipitata la lastra stessa. Per fortuna senza colpire terzi al piano terreno. Un impatto che ha provocato al 17enne alcune lesioni a un piede e a una vertebra, sfiorando la tragedia.

Attualmente il malcapitato, che dal divertimento di una festa in casa, si è trovato su un’ambulanza diretta al policlinico San Matteo di Pavia, in codice giallo, resta ricoverato nel nosocomio. Si stanno occupando di lui i medici del reparto di traumatologia. Per fortuna il giovane non correrebbe pericolo di vita.

Dal punto di vista degli accertamenti sull’accaduto, invece, ad oggi viene confermato il cedimento strutturale del balcone e non ci sono sviluppi di altro genere.

Il sindaco di Caselle Lurani Davide Vighi spiega:”Sono via, ma quando ho visto che in questa tragedia sfiorata era coinvolto uno dei nostri ragazzi, ho subito cercato di capire chi fosse e contattato la mamma, che tra l’altro conosciamo, perché tutta la famiglia aiuta nella polisportiva K2 e il ragazzo, in estate, ha contribuito nell’organizzazione e nella gestione del bar di alcuni eventi- e ancora- Si tratta di un bravo 17enne che per fortuna sta meglio. Anche la mamma, dopo il grandissimo spavento, è meno in ansia. Però il giovane avrà bisogno di un periodo di convalescenza e di recupero. La dinamica, invece, è in fase di accertamento e preferisco non esprimermi. Sono solo contento che, nel pericolo, si stia risolvendo la situazione” conclude.