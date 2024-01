Il ponte di via Cadorna sarà chiuso. Il verdetto della Soprintendenza:: "Ha un secolo, non va abbattuto"

Adesso è ufficiale: il ponte di via Cadorna chiude per un anno perché la Soprintendenza non ha dato il permesso di abbatterlo. Questo il risultato delle trattative con la Soprintendenza che ha opposto il proprio no all’abbattimento del sovrappasso e alla sua sostituzione, che avrebbero provocato infinitamente meno disagi.

Secondo l’assessore alla Viabilità Gianluca Giossi, i lavori cominceranno indicativamente a giugno: il ponte verrà rifatto mantenendo la stessa struttura. L’abbattimento non è stato concesso perché il ponte ha più di cent’anni. Andranno così spesi due milioni per riparare un ponte che sarebbe stato meglio abbattere e ricostruire ex novo senza il pilone centrale e in campata unica di 90 metri. Abbatterlo e rifarlo, alla lunga, sarebbe costato meno e avrebbe creato meno disagi alla gente – circa diecimila persone – che ne usufruisce quotidianamente per entrare e uscire dalla città, visto che rifarlo avrebbe comportato probabilmente un mese di lavoro e di chiusura o poco più.

Inoltre non sono state prese in considerazioni soluzioni alternative. Per esempio, come ha suggerito inascoltato al Comune un addetto ai lavori, costruire un ponte provvisorio che parta da via Cadorna e arrivi al parcheggio della buca. Il ponte costerebbe 100mila euro l’anno di affitto e farebbe sbucare il traffico su via Stazione quando ormai il sottopasso ferroviario sarebbe operante.

Questa soluzione eviterebbe enormi disagi derivanti dalla chiusura del ponte, che costringerà le persone residenti a Est a un giro lunghissimo. Ma il no della Sovrintendenza vince sugli altrui pareri.