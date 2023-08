Il pellegrino della pace fa tappa a Pavia

Oltre 2.200 chilometri con un unico obiettivo: portare un messaggio di pace. Domenica ha fatto tappa a Pavia il pellegrino Giulio Maltempi, ex assistente capo coordinatore della polizia di Stato e veterano dell’Associazione nazionale poliziotti in pensione. L’uomo, 56 anni e tanta energia nelle gambe, è arrivato in piazza del Duomo accolto dal questore Alessio Cesareo e da alcuni colleghi. Originario di Fano, Maltempi è partito il 23 giugno da Canterbury per raggiungere la capitale ai primi di settembre percorrendo tutta la Via Francigena. Ottanta le tappe previste lungo il cammino, tra 30 e 40 chilometri al giorno. "Oggi è stato un giorno molto significativo, uno di quelli che lascia il segno – ha commentato il consigliere comunale Luca Bianchini dopo aver incontrato il pellegrino a nome del Comune – Abbiamo conosciuto Giuliano Maltempi, è stato bello parlare con lui e ascoltare la sua storia. È un uomo molto profondo e ricco di voglia di conoscenza del mondo e di se stesso. Mi ha consigliato di provare un cammino, perché solo uscendo dalla nostra comfort zone riusciamo a crescere noi stessi".

E Maltempi ne ha affrontati di cammini, sono circa 6mila i chilometri che ha percorso tra i luoghi della cristianità come il Cammino di Santiago, quello di San Bernardo e San Francesco. Identico il messaggio che porta in ogni tragitto il pellegrino per la pace, che tappa dopo tappa incontra i colleghi, le Amministrazioni comunali e i rappresentanti delle comunità religiose regalando un sorriso.

M.M.