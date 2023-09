Il Parco Adda Sud ha trovato la nuova “casa“

Finisce l’odissea relativa alla sede del Parco Adda Sud. Dopo il “no“, alla fine del 2022, al riscatto di cascina Colombina poichè la nuova amministrazione comunale di Lodi, proprietaria del sito, aveva cambiato l’orientamento e non era più disponibile alla vendita, era ricominciata la caccia ad una struttura che potesse ospitare uffici e rimessaggio. Dopo varie ipotesi prese in considerazione, i vertici del Parco hanno deciso di guardare al mercato privato anche per non perdere nel frattempo i finanziamenti assegnati per l’acquisto di cascina Colombina, sede dell’organismo dal 2005. Ora, al termine del bando per la raccolta di manifestazioni di interesse a vendere compendi immobiliari, è stato selezionato un immobile a Lodi in via Dalmazia, al civico 11, per il quale sarà presto formalizzato l’acquisto. C’era infine da sistemare la questione della cascina Colombina ed ora sia Comune che Parco Adda Sud hanno stabilito che quest’ultimo verserà al Comune di Lodi 153 mila euro per l’occupazione della vecchia sede dal mese di novembre 2018 a ottobre 2023. M.B.