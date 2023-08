Il nuovo ponte sull’Adda I costi continuano a lievitare Mancano ancora nove milioni

di Pier Giorgio Ruggeri

Nuovo ponte di Spino d’Adda, il conto ufficiale è servito ed è di 38 milioni. All’appello mancano oggi oltre 9 milioni. La Provincia di Cremona ha approvato lo schema di progetto definitivo del nuovo ponte sul fiume Adda e relativi raccordi e i numeri lasciano ancora un punto interrogativo sui tempi di completamento dell’infrastruttura a causa dell’insufficienza dei fondi a disposizione. A oggi mancano ancora 9.044.157 euro, che la Provincia dovrà reperire da fonti di finanziamento esterne, molto probabilmente regionali.

L’iter, si legge nella delibera, è già stato avviato, ma da parte del Pirellone a oggi nessun cenno di vita. E senza tutti i soldi i lavori non possono partire.

La Provincia di Cremona ha in cassa i circa 22 milioni, messi a disposizione da una delibera regionale del 2015, ma che a distanza di 8 anni non sono più sufficienti a coprire i costi dell’opera. Con comunicazione dello scorso 10 luglio, il ministero dei Trasporti ha confermato di voler co-finanziare l’opera per ulteriori 6.944.245 euro, che però coprono solo una parte dei 16 milioni d’aumento registrato nell’ultimo anno (a ottobre 2022 erano “solo“ 6, in meno di un anno sono diventati 9).

Senza l’intervento aggiuntivo della Regione, il progetto rimarrà solo sulla carta e più il tempo passa, maggiore è il rischio di ulteriori aumenti. È quindi prevedibile che, tra reperimento risorse, passaggi burocratici, affidamento della gara e tempi di realizzazione, per ancora molti anni, se va benissimo cinque, non si assisterà ad alcun taglio del nastro.

Nel frattempo però i mesi passano e rimangono irrisolti i problemi di sicurezza per il ripristino della carreggiata a doppio senso della Paullese in direzione Milano che dal 2015 a oggi è stato scenario di numerosi, tragici, incidenti. In attesa dei soliti tempi biblici della politica e della burocrazia, sarebbe opportuno mettere sul piatto un investimento minore, anche a perdere, per posizionare dei rallentatori, uno spartitraffico o costruire una rotonda per garantire l’incolumità degli automobilisti.