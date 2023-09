“Il Lodigiano e i suoi tesori a Lodi: scopri le novità”

Ha preso il via ieri e proseguirà fino al 31 dicembre, interessando tutta la provincia, la rassegna “Il Lodigiano e i suoi tesori”. La XXI edizione dell’iniziativa promossa dalla Provincia si sviluppa con visite guidate in siti di interesse storico-artistico importanti, itinerari, apertura di musei, biblioteche, archivi, aree naturalistiche, concerti e congressi. Tra le principali novità ci sono eventi per la celebrazione dei 150 anni della morte di Manzoni, nuove aperture come il complesso storico dell’ospedale maggiore di Lodi, prevista l’8 ottobre, eventi a Codogno in programma il 18 novembre per scoprire libri antichi restaurati. Il ricco programma è consultabile sul sito Provincia.lodi.it. Qui è possibile anche trovare il catalogo di LodigiAmo, iniziativa dedicata alle scuole primarie di Lodi, per garantire agli studenti un contatto diretto con le bellezze del loro territorio: più di 128 proposte didattiche tra storia, arte, civiltà contadina, natura e scienza, organizzate per permettere al singolo insegnante di scegliere l’attività che ritiene più consona. In quest’ottica vi è anche il progetto “Alla Scoperta di Lodi”, finanziato da Fondazione Cariplo, pensato sempre per gli studenti: propone passeggiate esplorative nei siti di interesse storico artistico per conoscere le figure storiche che hanno vissuto la città. La rassegna è stata presentata venerdì nella sala Chiesetta di Palazzo San Cristoforo da Elena Cattaneo del settore Cultura della Provincia di Lodi e da Daniele Saltarelli, consigliere delegato alle attività culturali della Provincia di Lodi. Lu.Pa.