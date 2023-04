Il giallo della donna accoltellata "Anila era minacciata da un uomo"

di Stefano Zanette

"Anila aveva problemi con parenti". Ieri a Scaldasole non si parlava d’altro che dell’omicidio di Anila Ruci, la donna 38enne albanese, trovata uccisa a coltellate mercoledì pomeriggio nell’appartamento in via Piave, proprio sulla strada principale che attraversa il paese, tra la chiesa e la piazza del castello. Nel massimo riserbo tenuto da Procura e carabinieri sulle indagini in corso, nessuno in paese pensa che il responsabile del delitto possa essere l’uomo, 30enne, ricoverato in ospedale, che tutti a Scaldasole conoscono come il fratello della vittima, anche se dagli accertamenti dei carabinieri sulle identità non risulta la parentela fra i due.

"Anila era sposata - fanno presente in paese - e in Albania le donne perdono il cognome e prendono quello del marito. Lui era comunque suo fratello, così ci dicevano entrambi". Ma ai carabinieri "non risulta". Al di là della reale o presunta parentela fra i due, dalle voci raccolte in paese, da persone che preferiscono mantenere l’anonimato ma che conoscevano la vittima, emergono i "problemi con i parenti" che aveva avuto la 38enne: "Aveva salvato una sua famigliare, una donna che abitava in un altro comune ma qui nella zona, che aveva avuto problemi con il marito violento. Era sempre ubriaco e la picchiava, quando ha iniziare a picchiare anche la loro figlia lei si è ribellata, con l’aiuto di Anila, che l’aveva fatta uscire da quella brutta situazione". La donna con la bambina si erano così sottratte alla violenza del marito e padre e ora sarebbero ospitate in una casa protetta. Una situazione che aveva avuto ripercussioni famigliari anche su Anila. "Il marito della parente - riferiscono ancora i conoscenti della vittima - aveva più volte minacciato Anila, accusandola di essersi messa in mezzo in questioni che non avrebbero dovuto riguardarla. Probabilmente Anila aveva anche denunciato queste minacce. Comunque qui in paese quell’uomo violento non s’è mai visto".

Che la vicenda possa essere in qualche modo legata al delitto, in mancanza di informazioni dagli inquirenti sulle piste seguite dalle indagini, può essere per ora solo una suggestione più che una reale ipotesi. Ma traccia comunque un ritratto della vittima come una donna coraggiosa e altruista, che peraltro si prendeva cura anche del ‘fratello’, descritto in paese come un giovane sempre gentile ma con qualche problema, come una sorta di ritardo psichico, anche se nessuno sa confermare se soffra di qualche patologia o fosse già in cura.

Particolari che anche la vicina della porta accanto ignora. "Li vedevo e ci salutavamo sempre - dice Rosa Veneroni, che vive nella casa proprio a fianco a quella presa in affitto da Anila - con lei scambiavamo qualche parola in più, col fratello no, non parla italiano. Di lei so che diceva di fare la badante, andava e tornava dal lavoro, mentre lui era spesso in casa". E il giorno del delitto? "Io non ho sentito niente - risponde la vicina di casa - mi sono accorta solo dell’arrivo dell’ambulanza. Lui era lì fuori dalla porta, non stava bene ma non ho visto ferite, non sanguinava, ma sembrava confuso". Il 30enne era stato ricoverato nella Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia con prognosi riservata, nella giornata di ieri è poi stato spostato dalla Terapia intensiva a un reparto di degenza ordinaria. Gli inquirenti avrebbero provato a raccogliere la sua versione dei fatti ma senza riuscirci per le sue condizioni, pare non legate solo alle ferite da arma da taglio all’addome e al torace.