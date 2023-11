Il Forum della Piccola Industria. L’allarme degli imprenditori:: "Gap tra domanda e offerta"

I posti di lavoro ci sono, i lavoratori con le competenze giuste per occupare quelle posizioni, mancano. Sono state ben 300mila in un anno le posizioni rimaste vacanti. Nel 2022 erano quasi 966mila i giovani tra i 15 e i 24 anni residenti in Lombardia, a rappresentare il 9,1% della popolazione complessiva della regione. Nella maggior parte dei casi (62,6%) erano ancora studenti. Un quarto di loro era già entrato a far parte del mercato del lavoro, mentre il 4,1% non studiava né cercava un’occupazione. "In Italia un milione e 700mila persone tra i 15 e i 34 anni non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di riqualificazione – ha chiarito Giovanni Baroni, presidente Piccola Industria e vicepresidente di Confindustria parlando al Forum della Piccola Industria che si è svolto ieri al Teatro Fraschini e si è focalizzato sul tema delle competenze – Questi dati non rappresentano solo un gigantesco fallimento che coinvolge scuola, imprese, istituzioni, significano che l’Italia sta perdendo una generazione".

Da qui al 2027 serviranno nelle imprese 508mila profili tecnico-scientifici, ma quasi la metà risulta introvabile. "I dati ci dicono che prima della pandemia la difficoltà nel trovare profili adeguati toccava circa un terzo delle posizioni – ha proseguito Baroni – per mancanza di candidati o per la preparazione inadeguata. Oggi il mismatch tra domanda e offerta di lavoro riguarda quasi metà delle posizioni. Per la sola manifattura, dalla meccatronica all’informatica, serviranno da qui al 2027 almeno 508mila addetti dei quali già oggi sappiamo che il 45% sarà introvabile. E per le figure professionali tecnico-scientifiche in alcuni settori si va persino oltre il 50%. Avremo bisogno di più di 50mila diplomati l’anno per i prossimi 5 anni, quando oggi siamo a 6mila".

Dagli ultimi dati Istat, le imprese con meno di 250 dipendenti sono la quasi totalità delle aziende italiane. Gli occupati nelle Pmi, comprese le micro, sono circa il 76,5% del totale. "In Italia l’occupabilità delle politiche educative è stata troppo a lungo fuori dall’agenda pubblica – ha aggiunto Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria per il Capitale Umano – portando, tra i vari risultati negativi, all’aumento del fenomeno mismatch con fortissimi danni sia sociali sia economici al nostro Paese. Negli ultimi anni, però, il processo si è invertito".

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo da remoto ha provato a rassicurare la platea, preoccupata per i pochi fondi previsti in manovra e per la mancanza di risposte dal Governo: "I circa 5 miliardi sosteranno la transizione energetica delle nostre imprese, ma potranno essere investiti anche per la formazione".

Poi ha concluso con un auspicio: "Mi auguro di annunciare nelle prossime settimane l’accordo con Stellantis sulla produzione in Italia. Abbiamo obiettivi molto ambiziosi: significa cambiare i piani industriali di quando fu realizzata la fusione per incorporazione che ha dato vita a Stellantis. Il nostro obiettivo per quanto riguarda la multinazionale è un milione di veicoli. E stiamo lavorando – ha ribadito Urso – in maniera significativa perché ci siano altre case automobilistiche nel nostro Paese".