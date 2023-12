Il Codognese Benemerito a Dana Valery

Nel 1980 fu il fratello Sergio Galli, in arte Franchi, celebre tenore ed attore, a ricevere il Codognese Benemerito; il prossimo 3 febbraio, festa di San Biagio, sarà la sorella, Fausta Dana Galli, conosciuta con lo pseudonimo di Dana Valery, anch’ella cantante conosciuta in tutto il mondo, ad essere insignita della massima onorificenza codognese. L’amministrazione comunale ha approvato il riconoscimento durante la Giunta di lunedì, avvallando la richiesta pervenuta da un privato cittadino alcuni mesi fa. Ora il Comune, contatterà l’artista, ancora vivente, per invitarla alla cerimonia di consegna del premio. Il curriculum di Dana Valery è altisonante: dopo essere emigrata con la famiglia, a soli tre anni, a Johannesburg, in Sud Africa, inizia la sua carriera artistica. In carriera ha pubblicato undici lp 33 giri, due 45 giri extended play e oltre trenta 45 giri, registrati tra il 1962 e il 1970. La codognese si è esibita anche in televisione, alla radio, a Broadway e in concerti dal vivo in tutto il mondo tra New York, Londra, Montecarlo, Las Vegas, Atlantic City. M.B.