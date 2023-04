Il Club Regazzoni a Montecatone

Il Consiglio direttivo del Club Clay Regazzoni di Cadilana e alcuni sostenitori (40 persone) sono stati alla casa “Casa di Accoglienza Anna Guglielmi“ di Montecatone (Bologna). Il Club di Lodi, nato nel 1994 con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la ricerca e sostenere le famiglie di persone con lesioni midollari, costrette a lunghe trasferte, spesso lontane dai territori di residenza, per ricevere le cure e l’assistenza adeguata per i propri cari, sostiene la Casa dal 2012 e in 10 anni ha donato oltre 87mila euro.