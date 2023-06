Il cantiere da otto milioni Stazione, sarà rivoluzione Anche il piazzale rinascerà

di Mario Borra

Il cambiamento radicale della stazione ferroviaria di Codogno grazie all’investimento da otto milioni di euro di Rfi con il cantiere, decollato ormai alla fine del 2019, lo si vedrà plasticamente con il completo rifacimento del piazzale esterno allo scalo, uno dei tanti interventi del complesso progetto che sta prendendo corpo: infatti, l’ “isola“ verde in mezzo sarà rimossa e sostituita da una vera e propria piazzetta semicircolare con due pensiline per biciclette laterali (con 88 e 66 stalli ciascuno) mentre compariranno gli stalli cosiddetti “kiss e ride“ (quattro posti per chi lascia il viaggiatore e poi se ne va), altri quattro per la sosta breve, due per i disabili e due per le auto elettriche con predisposizione per colonnine di ricarica. Sarà inoltre prevista l’inversione del senso di marcia di viale Ricca e viale IV Novembre e saranno spostate le fermate del trasporto pubblico locale dalla parte opposta della strada.

Sarà inoltre demolito il fabbricato che oggi ospita i servizi igienici, attualmente non in uso. Ma la grande novità riguarda la mini “bretella” che permetterà il collegamento con il maxi posteggio di piazzale Polenghi Lombardo, dietro alla palazzina residenziale ex Consorzio Agrario: in pratica verrà eliminato il vecchio dehor del bar ormai chiuso da anni e creato un passaggio carrabile.

Nuova vita invece per la facciata del fabbricato viaggiatori con l’eliminazione della pensilina e la rampa d’accesso, la sostituzione di tutti i serramenti mentre per l’area interna sarà riaperto il bar che avrà anche uno spazio esterno.

Le finiture nuove faranno cambiare volto agli spazi interni: saranno utilizzati materiali caldi “effetto legno“ e innesti colorati.

Il sottopasso con lo sfondamento del quinto binario e la nuova uscita verso viale Trivulzio sono una delle componenti principali dell’intervento: nello specifico l’opera è ormai quasi completata e dovrebbe essere pronta per la fine dell’anno (devono ancora essere adeguate le scale e inserito l’ascensore). La stazione inoltre sarà completamente fruibile da persone con disabilità mentre i materiali usati per la riqualificazione saranno naturali, salubri e ad alto contenuto di parte riciclata.