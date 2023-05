Icr, i lavoratori chiedono un tavolo con l’azienda entro dieci giorni

"Vogliamo si torni a trattare e sospendiamo le iniziative di protesta". Il 72% dei lavoratori del colosso della cosmesi Icr di Lodi, dopo alcune settimane di scioperi, ha espresso questo parere. Lo ha fatto, in maggioranza, durante le assemblee del 26 maggio, proposte da Ugl chimici Milano e Lombardia Milano e Lombardia. "La netta maggioranza dei dipendenti – aggiorna il sindacalista Fabrizio Rigoldi –, pari al 72% dei presenti, al netto delle lavoratrici e lavoratori somministrati, ha votato in favore della tregua sindacale attraverso il congelamento e non l’eliminazione tout court, delle iniziative di lotta degli scioperi e blocco degli straordinari al sabato, per richiedere alla società la riapertura del tavolo di confronto e di trattative. Chiedendo alla controparte di fissare l’incontro entro 7 o 10 giorni al massimo". L’agitazione riguarda la richiesta di essere edotti su: le strategie aziendali e gli investimenti, l’andamento economico e produttivo, la definizione degli obiettivi del Premio di Partecipazione relativi all’anno 2023, con eventuale erogazione nel 2024, anche nel rispetto dei tempi dettati dall’Agenzia delle Entrate ai fini della detassabilità dello stesso; la conciliazione tempi di lavoro e vita familiare; l’incremento delle maggiorazioni per i turni e lo straordinario del sabato. "Il mandato assembleare ricevuto dalla maggioranza delle lavoratrici e lavoratori da parte della Rsu e rispettive Organizzazioni Sindacali, è altresì vincolato alla disponibilità aziendale ad una apertura per risedersi al tavolo a negoziare con la parte sindacale avente titolarità alla contrattazione collettiva aziendale – insiste Rigoldi –. Ma se mancherà la volontà di fissare un incontro a stretto giro, verranno convocate delle ulteriori assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori, per decidere come riprendere eventualmente lo stato di agitazione e conseguentemente continuare nelle iniziative di protesta e con quali modalità". Paola Arensi