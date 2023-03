I volontari accolgono le persone maltrattate "Offriamo ospitalità, accoglienza e sostegno"

Il 2 febbraio scorso, Cristina Boffelli, fondatrice del centro antiviolenza C.h.i.a.r.a., si è recata nella classe 2G per parlare del centro

Quando è nato il Centro?

"L’organizzazione C.h.i.a.r.a. è nata il 20 giugno del 2013, con l’intento di aiutare le persone che subivano violenza, la fondatrice ha voluto creare questa associazione perché la fondatrice era stata lei stessa vittima di violenza. Nel 2018 l’organizzazione C.h.i.a.r.a è stata riconosciuta come centro antiviolenza".

Perché si chiama così?

"Il nome è ispirato al caso Chiara Poggi, che ha suggerito l’acronimo (Chi ha invano aspettato riceverà aiuto), un modo per rendere il nome unico".

Quali ipi di violenze esitono?

"Esistono diversi tipi di violenza, tra cui fisica, verbale, psicologica, economica e sessuale ma anche assistita".

In che modo i volontari assistono le donne?

" I volontari del centro accolgono le donne che si rivolgono loro: tutto inizia con una seduta in cui la donna racconta quello che le è successo; poi si trova un luogo sicuro in cui portarla e infine si cercano delle prove da presentare alla Procura per sostenere la parte giuridica".

Cosa possiamo fare noi?

"I casi di maltrattamenti sono tanti e sono dietro l’angolo.

L’arma vincente per risolvere questo dramma è quello di essere informati e soprattutto di non essere indifferenti".