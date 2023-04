I settori vincenti Le aziende sono 40mila Il manifatturiero traina grazie a riso e scarpe

di Manuela Marziani

Quasi 40mila imprese che danno lavoro a oltre 132mila addetti e che nel 2021 hanno prodotto 11,8 miliardi di valore aggiunto. Questo è il tessuto produttivo provinciale che festeggia Pavia Capitale della Cultura d’impresa e ha nel manifatturiero il traino fondamentale dell’economia del territorio. Ma negli anni ’50 Pavia era la provincia più industrializzata della Lombardia dopo Milano. Anche grazie a grandi aziende come Necchi, Snia Viscosa, Magneti Marelli, il distretto di Vigevano della calzatura si è realizzato miracolo economico italiano.

“Pavia Supernova“, il progetto con cui è stata approvata la candidatura, intende ricostruire questa storia industriale, valorizzando contenuti e competenze che ancora sono presenti sul territorio. E non a caso è stato scelto il nome che Vittorio Necchi aveva dato a una macchina per cucire. Proprio di questo imprenditore illuminato che si è fatto strada nel settore degli elettrodomestici, espressione di una cultura d’impresa attenta al sociale e alla persona, si parlerà nel corso dell’anno con un racconto di questa avventura proiettato verso il futuro. In quella che è stata l’area della grande fabbrica Necchi, infatti, è in corso un progetto di rigenerazione da cui nascerà proprio il nuovo quartiere Supernova. Le iniziative saranno organizzate anche in collaborazione con Villa Necchi alla Portalupa, villa signorile di Vittorio Necchi nel Parco del Ticino, oggi resort, e con il Collegio Santa Caterina, che nel 2023 completerà il restauro di Villa Necchi a Pavia, ex residenza di Ambrogio Necchi destinata a ospitare residenze per studentesse.

Guardando al calzaturiero (209 imprese e 1,7mila addetti, il 6% del totale manifatturiero pavese, contro l’1% della media lombarda) e del meccano-calzaturiero (oltre 50 realtà produttive con quasi mille addetti), di cui l’Italia è leader mondiale, sarà presentato un progetto di innovazione multimediale del Museo Internazionale della calzatura di Vigevano, localizzato nel Castello sforzesco, con l’obiettivo di farlo diventare esempio avanzato di industria culturale e creativa, di connessione tra capacità manifatturiera, creatività, innovazione tecnologica, storia e patrimonio artistico e architettonico.

L’industria alimentare (385 imprese e oltre 4mila addetti, oltre il 10% del totale manifatturiero pavese) con l’agricoltura e le macchine agricole ruota attorno al distretto risiero, che ha in Lomellina la maggior concentrazione di produzione. Di conseguenza sarà valorizzato il piatto del risotto, espressione peculiare della grande cucina italiana. Non mancherà poi un’attenzione al vino, ma pure al caffè e ad altre produzioni alimentari tipiche e di qualità. Da valorizzare pure la fisarmonica, già celebrata dalla canzone di Paolo Conte “La fisarmonica di Stradella“. Un concerto per fisarmonica si terrà al Teatro Sociale di Stradella, insieme a un’esposizione delle fisarmoniche della raccolta del Museo internazionale della fisarmonica Dallapè e alla presentazione delle attività produttive artigianali di qualità.

Sarà infine reso omaggio a Valentino e alla scuola sartoriale di Voghera, dove il grande stilista italiano è nato nel 1932 e dove, nel 2022, si è tenuta un’installazione di abiti della Maison nel teatro Sociale, in corso di restauro.