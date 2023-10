I segreti e le abilità delle unità cinofile della Polizia. Seminario e dimostrazioni al Campus di Veterinaria

La Polizia di Stato di Lodi sale in cattedra per spiegare i segreti della unità cinofila. Lunedì 30 ottobre il Campus Veterinario di Lodi ospiterà un seminario sugli aspetti principali della formazione cinofila. Un focus con specifico riferimento ai profili medico-veterinari, in ragione delle peculiari caratteristiche che determinano la selezione e l’addestramento del cane utilizzato per ricerche e soccorso. Seguirà, martedì 31 ottobre, una sessione dimostrativa, volta a rappresentare le abilità al trasporto delle unità cinofile su un elicottero che sorvolerà il capoluogo e atterrerà al Campus stesso. Studenti e cittadini possono assistere.