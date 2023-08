I salseri si difendono dai residenti "Pavia non offre molti altri svaghi"

di Manuela Marziani

L’ultimo appuntamento è stato giovedì, poi anche i salseri smetteranno per Ferragosto e in queste notti i residenti del centro potranno dormire sonni tranquilli. Per una settimana, i balli spontanei in piazza non ci saranno. "Le nostre iniziative partono dal basso – spiega Salvo Trotta, uno degli organizzatori – Vogliamo soltanto trovare occasioni per incontrarci e stare insieme, non è nostra intenzione disturbare chi vive in centro". Con una cassa posizionata sul sagrato del Duomo, una quindicina di coppie ha cominciato a ballare. "Qualche volta anche il vescovo che vive nel palazzo di fronte si è affacciato – aggiunge Trotta – ma perché forse era un po’ tardi. La Polizia locale è venuta a dirci che aveva ricevuto alcune segnalazioni, però lo ha fatto quando stavamo già ritirando. Siamo tutti studenti o lavoratori, a mezzanotte smettiamo e puliamo lo spazio dove siamo stati. Poi accompagniamo le ragazze alle loro auto per evitare che facciano la strada da sole".

Al Comitato contro la malamovida, però, il ballo in piazza Duomo non piace perché non è previsto dal regolamento comunale. "Quando ho letto che i comitati avevano depositato una diffida contro il rumore – prosegue l’organizzatore delle serate – li ho personalmente contattati per invitarli a vedere che cosa facciamo. Non vogliamo lo scontro, vogliamo un rapporto amichevole. Purtroppo Pavia non offre molte occasioni di svago e divertimento per i giovani. Spontaneamente sono nate queste serate che hanno incontrato il favore di molti proprio per l’originalità. Abbiamo scelto il sagrato del Duomo non per uno sfregio nei confronti della Chiesa, ma perché è uno dei pochi spazi piani che consentano di ballare e abbiano una buona acustica. Ci hanno invitati ad andare sul Ticino, non potremmo ballare, rischieremmo di prendere una storta. Allo stesso modo non possiamo ballare in cupola Arnaboldi perché è una cupola, appunto, e ai piani superiori c’è la foresteria. Giovedì abbiamo ballato in piazza Leonardo da Vinci".

Pochi spazi, poche occasioni di divertimento e 26mila studenti che vivono soprattutto in centro. "Bisogna cercare di far convivere i residenti e gli studenti – prosegue Trotta – Noi crediamo di non fare nulla di male e di far divertire i ragazzi. Molti stanno apprezzando la nostra proposta partita dal basso".