I residenti della frazione Triulza: "Vogliamo la videosorveglianza"

I residenti della frazione Triulza di Codogno tornano a chiedere il posizionamento di una telecamera di videosorveglianza, preferibilmente nella zona centrale vicino alla chiesa: l’appello alle istituzioni comunali arriva, dopo varie sollecitazioni nel passato, all’indomani di quanto avvenuto lunedì alle 11 in via Ninzolaio quando un 91enne solo in casa è rimasto vittima di due truffatori i quali gli hanno rubato i soldi del portafoglio ed un orologio, fingendosi tecnici di una società di servizi idrici e facendo scoppiare un petardo-fumogeno per distrarlo. L’esigenza, secondo gli abitanti, diventa quindi ad oggi più stringente. Resta da capire se in questa fase sia possibile a livello tecnico-operativo effettuare l’intervento (il problema è sempre quello di far arrivare il segnale in estrema periferia). M.B.