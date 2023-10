I primi casi in provincia. Reati gravi con il branco. Avvisi orali a due minori

Due avvisi orali notificati a minorenni problematici: "Nel Lodigiano sono i primi". Si tratta appunto delle prime due applicazioni del cosiddetto Decreto Caivano da parte del questore Pio Russo. L’attenzione del legislatore cade sul comportamento delle nuove generazioni col recente dl 1232023 che disciplina ulteriormente le misure di prevenzione personali estendendone l’applicazione anche agli under 18.

Le misure urgenti in tema di reati minorili nascono come risposta all’escalation di violenza delle baby gang ma anche dell’abbandono scolastico. Un modo per educare i ragazzi difficili a una migliore convivenza con la società.

I due provvedimenti sono scattati il 9 e il 17 ottobre a carico di residenti nel Lodigiano. Per le notifiche, il questore ha convocato i minori con almeno un genitore o altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Dalla Questura spiegano che gli avvisi orali hanno colpito ragazzi accusati di reati importanti.

Il primo è un quindicenne accusato, negli ultimi due anni, di gravi reati predatori commessi a Lodi già a 14 anni e perpetrati anche in seguito: svariate rapine e un tentativo di violenza sessuale, commessi per lo più in un contesto di branco. L’adolescente è stato avviato a un percorso riabilitativo in comunità, sotto la supervisione dei Servizi sociali e del Tribunale per i minori di Milano. Obiettivo, aiutarlo a capire i propri comportamenti e a farsi una vita all’insegna della legalità.

Il secondo avviso è stato emesso nei confronti di un coetaneo a sua volta residente in provincia, accusato di molteplici rapine. Di recente lo stesso ragazzo è stato indagato anche per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.