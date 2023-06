I pericoli dell’estate “Malamovida“ da arginare Presentato un decalogo

di Mario Borra

Repressione dei comportamenti illegali, ma soprattutto prevenzione per cercare di combattere o quanto meno arginare la cosiddetta “malamovida“, fenomeno di cui il territorio non è esente e il cui spauracchio è alle porte con il contestuale arrivo della stagione estiva. Ieri mattina, il progetto di comunicazione capillare è stato presentato in Prefettura a Lodi con il massimo coinvolgimento delle forze dell’ordine e delle associazioni di categoria, commercianti ed artigiani, e i sindaci dei principali comuni del territorio. Si tratta sostanzialmente di un decalogo inserito in un manifesto che verrà distribuito alle circa mille attività di somministrazione del territorio lodigiano. “Notti e divertimento sicuri“, è lo slogan che campeggia sul maxi poster che finirà principalmente sulle vetrine di bar e ristoranti. I messaggi sono chiari: innanzitutto, si invita chiunque ad utilizzare il numero unico 112 per qualsiasi questione, anche in via preventiva, per chiedere collaborazione alle forze dell’ordine, mentre gli altri punti sono perlopiù rivolti ai commercianti. Infatti, tra i vari aspetti sottolineati, si invitano gli esercenti a non somministrare bevande alcoliche ai minori di 18 anni, ad evitare di dare da bere a soggetti già in manifesto stato di alterazione, di rispettare gli orari di apertura e chiusura, di informare la clientela della disponibilità di alcoltest, di non andare oltre ai limiti di emissione sonore durante manifestazioni musicali, di dotarsi di addetti di vigilanza privata e di prevedere sistemi di videosorveglianza privata.

Nel decalogo, inoltre, si chiede di prestare attenzione nella differenziazione dell’utenza, di utilizzare bicchieri di carta per chi non consuma da seduto mentre per chi si mette al volante occorre prestare attenzione alle conseguenze sulle capacità di guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche. In merito alla somministrazione di alcol ai minorenni, il prefetto Enrico Roccatagliata è stato comunque chiaro. "Non si faranno sconti a nessuno, il fenomeno è odioso", ha ribadito, preannunciando di fatto che vi saranno altri blitz sul territorio durante l’estate per verificare che le norme siano rispettate. "Si tratta di un modello che serve per agire insieme, per fare rete e creare una fidelizzazione tra forze dell’ordine e associazioni di categoria" ha concluso il prefetto.