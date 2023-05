I giochi di una volta, via al primo trofeo di lippa

All’insegna del divertimento di una volta. Andrà in scena sabato sui campi da baseball del centro sportivo Faustina il primo Trofeo di Lippa Città di Lodi. A promuoverlo è l’Unitre, l’Università della terza età in occasione della Giornata mondiale del gioco. Ieri l’evento è stato presentato al Circolo Archinti di viale Pavia. La lippa è il “gioco dei nonni“ che lo praticavano nei campi, sulle piazze o in strada. Consiste nel far saltare un legnetto appuntito alle due estremità, battendolo con un bastone, e quindi colpirlo al volo per mandarlo il più lontano possibile. Al torneo sono iscritte 20 squadre: due sono di amministratori comunali di Lodi, maggioranza con sindaco, e minoranza. Si scontreranno sabato alle 12. L’Unitre promuoverà il gioco popolare anche attraverso un progetto che coinvolgerà in autunno numerose scuole.