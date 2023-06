I Comuni della Bassa pagano ancora per l'asilo che non esiste più da anni: il paradosso di Cornovecchio

I comuni continuano a pagare per l’asilo che non c’è più da anni. È il paradosso della struttura “Asilo Nido dietro l’Angolo”, ricavato in un’ala del municipio di Cornovecchio, il cui servizio decollò a metà anni Duemila. Il successivo progetto di ampliamento aveva coinvolto i comuni della Bassa già interessati al progetto iniziale, Caselle Landi, Corno Giovine, Cornovecchio, Maccastorna, Maleo, Meleti, San Fiorano e Santo Stefano Lodigiano: il miglioramento della struttura fu quindi attuato con un contributo Frisl nel 2007 e da allora ogni comune che ha sottoscritto la convenzione è stato chiamato a pagare una quota annua in riferimento alla propria popolazione residente: in pratica 60 centesimi di euro da moltiplicare per il numero di abitanti. L’obbligo è, ovviamente, riferito fino alla scadenza della convenzione della durata ventennale e dunque i comuni devono saldare il conto (poche centinaia di euro all’anno, per la verità) fino alla fine dell’accordo. La “beffa” è che l’asilo non esiste più ormai da diversi anni quando la precedente amministrazione municipale ha dovuto prendere atto che non vi erano più le condizioni perchè la cooperativa che lo gestiva potesse proseguire. Resta sul tavolo il tema del futuro prossimo della struttura sulla quale ora il Comune posizionerà pannelli fotovoltaici. Tempo fa sembrava dovesse decollare all’interno degli spazi vuoti l’esperienza del micronido inserito nel progetto “Nakatè: luoghi educanti per pratiche di reciprocità e protezione”, poi aperto invece a Caselle Landi. Ora, con il proliferare di asili prossimi a sorgere come ad esempio a San Fiorano e a Maleo, sarà difficile riaprire le porte della struttura a Cornovecchio.

M.B.