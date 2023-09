Hashish nelle tasche. Arrestato alla stazione

Un giovane appena maggiorenne, ma già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato lunedì alla stazione di Cremona. Ai poliziotti, che lo hanno riconosciuto come persona attiva nel campo dello spaccio, il giovane ha consegnato tre sacchetti di hashish, per un totale di 40 grammi. Il ragazzo vive a Parma e lunedì era a Cremona. Gli agenti l’hanno notato nei giardini antistanti la stazione ferroviaria, si sono resi conto di chi fosse e lo hanno fermato. Il parmense si è mostrato nervoso e impacciato e, quando i poliziotti gli hanno chiesto se avesse qualcosa da dire o da consegnare, dopo qualche istante di titubanza, ha tirato fuori tre sacchetti con l’hashish. Visti i precedenti, gli agenti non hanno creduto che lo stupefacente fosse per uso personale e lo hanno arrestato, portandolo in commissariato dove è rimasto fino a martedì mattina, quando è stato portato davanti al giudice del tribunale di Cremona, il quale ha convalidato l’arresto, sottoposto il ragazzo all’obbligo di firma presso la polizia di Parma e poi gli ha vietato l’ingresso nella città di Cremona. Pier Giorgio Ruggeri