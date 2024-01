Ha cresciuto generazioni. Onorificenza alla maestra

POGGIRIDENTI (Sondrio)

Il Comune di Poggiridenti si prepara a rendere omaggio a quella che è ritenuta un’icona locale e una persona che grande bene ha fatto per la popolazione del centro retico non distante da Sondrio: la ex insegnante Augusta Masa, che ha dedicato oltre 31 anni della sua vita all’insegnamento, lasciando un segno indelebile nella comunità. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale retta dal sindaco Giovanni Piasini, intende conferire la Cittadinanza Onoraria il prossimo 5 aprile 2024, in riconoscimento del suo straordinario operato professionale e umanitario, da tutti ricordato come un punto fermo per la crescita dei bambini del paese.

Per celebrare questa figura di spicco, il Comune ha lanciato una campagna di raccolta di fotografie e aneddoti da parte degli ex alunni di Augusta Masa. Le testimonianze verranno raccolte in una mostra presso la palestra comunale di Poggiridenti, in concomitanza con la cerimonia di attribuzione della Cittadinanza onoraria. Le fotografie e gli aneddoti possono essere inviati in formato elettronico agli indirizzi email segreteria@comune.poggiridenti.so.it o biblioteca@comune.poggiridenti.so.it, o consegnati di persona presso le sedi municipali di Poggi Alto e Poggi Piano, nonché in Biblioteca. Il Comune mette a disposizione degli interessati la possibilità di digitalizzare direttamente le foto o di rilasciare una ricevuta con gli estremi per la riconsegna al domicilio del mittente. Per ogni foto trasmessa o consegnata, si richiede di indicare l’anno in cui è stata scattata.

Il materiale raccolto dovrà pervenire entro il 16 febbraio 2024. L’insegnante è nata nel 1954 a Chiesa di Valmalenco, dove abita tutt’ora. Ha sempre voluto diventare maestra d’asilo. Ha insegnato alla scuola dell’infanzia di Poggiridenti dal 1984 al 2015, quando è andata in pensione.

Milla Prandelli