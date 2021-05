Lodi, 24 maggio 2021 - In provincia di Lodi ci sono ancora troppi conducenti alla guida ubriachi o senza patente. I militari del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Lodi e delle stazioni di Lodi Vecchio e Cavenago stanno mantenendo il pugno di ferro contro le abitudini incaute di chi si mette al volante senza averne idoneità o in condizioni psicofisiche alterate. Dopo aver trovato, durante i servizi precedenti, persone alla guida senza aver conseguito la patente, ancora una volta due degli ultimi tre denunciati risponderanno a piede libero per guida in stato di ebbrezza. In particolare si tratta di una 41enne originaria dell’Argentina ma residente a Mairago, controllata da una pattuglia della stazione di Cavenago d’Adda alla guida della Lancia Delta del compagno. La donna, sottoposta ad accertamento etilometrico, è risultata avere un tasso alcolico pari a 1,03 grammo litro. L’altro deferito per la stessa violazione è C.M, 35enne di Cavenago d’Adda, protagonista di una fuoriuscita stradale mentre era alla guida della sua auto.

Aveva un tasso alcolico pari a 0,98 g/l. Nel contesto generale ci sono stati anche otto segnalati alla Prefettura di Lodi, quattro dei quali provenienti dalla provincia di Milano, trovati in possesso di pochi grammi di hashish e marijuana destinati all’uso personale. Altri sei soggetti sono stati invece contravvenzionati per violazione delle norme anti contagio, perché trovati fuori dalle rispettive abitazioni in orario di “coprifuoco”. C’è infine una denuncia per ricettazione che ha colpito un 47enne originario della provincia di Reggio Calabria e residente a Piacenza. L’uomo è stato sorpreso alla guida del suo autoarticolato con agganciato un semirimorchio risultato rubato, il 22 maggio, ad una società con sede in Abruzzo. Era parcheggiato in provincia di Milano. E’ stato rintracciato grazie all’antifurto satellitari e si trovava a Tavazzano con Villavesco. Il pronto intervento della “gazzella” dei carabinieri ha consentito di rintracciare il mezzo al km 305+600 sulla SS 9 Emilia. Quindi si è scoperto, appunto, che era stato agganciato alla motrice Iveco di proprietà del 47enne, poi denunciato per il reato di ricettazione. Il semirimorchio è stato quindi momentaneamente affidato ad un’officina della zona in attesa di essere restituito al proprietario.