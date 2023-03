Guida per baby turisti realizzata dai coetanei

Guida turistica con linguaggi alternativi realizzata dai bambini per i coetanei, trovati i fondi. L’assessore Mariarosa Devecchi ha avuto notizie del bando presentato con la cooperativa culturale Memosis che si occupa di archivi storici, letture animate e iniziative relative alle arti, musica compresa. "Avevamo maturato l’idea di creare uno strumento che sarebbe poi diventato una piccola guida turistica rivolta ai bambini con difficoltà linguistica e di espressione, scritto dai piccoli stessi e trascritto in linguaggi alternativi da esperti". Sono stati scelti Incoronata, Duomo, fontana di Renzo Piano e Auditorium del Centro direzionale della banca Bpm di via Polenghi. Poi la Provincia si è aggiunta con la propria collezione d’arte e infine è stato inserito il Museo archeologico di Lodi Vecchio. La visita alle opere sarà accompagnata da educatori: alunni della primaria racconteranno poi a un esperto ciò che hanno visto e lui li tradurrà in un linguaggio alternativo, come quello iconografico".

P.A.