Guida in stato di ebbrezza: tre casi di alcoltest positivi, patenti sospese a Cremona e Casalmaggiore

L’altro pomeriggio a Cremona un 44enne stava viaggiando a bordo di un ciclomotore. Mancava poco alle 15 quando è incappato in una pattuglia di carabinieri, che ha notato la sua andatura inconsueta. All’uomo è stato intimato di fermarsi, ma lui ha continuato a dare gas. Inseguito e stoppato, gli sono stati chiesti i documenti ed è stato sottoposto all’alcoltest: 2.05 g/l, oltre tre volte sopra il limite. A quel punto il 44enne è stato denunciato, il motorino sequestrato e la patente sospesa. Altre due patenti tolte per guida in stato di ebbrezza dalle parti di Casalmaggiore. Domenica alle 4.30 di notte un 35enne residente in provincia di Reggio Emilia è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri. Sottoposto all’etilometro, l’esito è stato più che positivo: 1.9 g/l, quasi tre volte il massimo consentito. Al reggiano è stata quindi ritirata la patente ed è stato denunciato. Ultimo caso domenica intorno alle 21.30 in piazza Garibaldi, ancora a Casalmaggiore, dove un’auto è finita contro una panchina in cemento. Il conducente aveva due grammi di alcol per litro di sangue, contro lo 0.50 massimo consentito. Anche per lui patente sospesa e denuncia.

P.G.R.