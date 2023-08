Guida a zigzag e traballa L’etilometro lo inchioda

Erano le 18.30 l’altra sera quando i carabinieri che stavano eseguendo controlli del traffico hanno visto un’auto approssimarsi. La vettura procedeva a scatti, spesso inoltrandosi pericolosamente nell’altra corsia. L’auto è stata fermata e l’autista invitato a scendere. E qui ci sono stati i primi problemi perché l’uomo, uno straniero di 46 anni, una volta uscito dall’auto non riusciva a stare in piedi, barcollando visibilmente. Però si ostinava a dire ai militari di essere perfettamente sobrio. Ma l’etilometro ha dato un esito inequivocabile: la percentuale di alcol nel sangue era a 2.5 grammi per litro. Ben cinque volte sopra il massimo consentito. A quel punto i carabinieri hanno ritirato la patente allo straniero e, accertato che l’auto su cui viaggiava era di sua proprietà, hanno sequestrato il veicolo.

P.G.R.