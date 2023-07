Incidente a Guardamiglio, auto contro furgone sulla via Emilia: veicolo nella scarpata, due persone incastrate tra le lamiere

Guardamiglio (Lodi), 18 luglio 2023 – Auto contro furgine lungo la via Emilia, feriti e traffico in tilt. L’incidente è avvenuto alle 10.20 lungo la strada statale 9 via Emilia al chilometro 277+400, tra Guardamiglio e San Rocco al Porto. Le cause sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno e della polizia stradale, che hanno eseguito i rilievi di rito e gestito la viabilità. Ma l’impatto è stato talmente violento da far rimanere incastrate nelle lamiere due persone. A liberarle ci hanno pensato i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, intervenuti con due autopompe serbatoio e una autogru per un’auto finita fuori strada in una scarpata.

I soccorsi

A seguire le persone ferite sono state affidate al soccorso sanitario, per le cure del caso e i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli. La strada statale è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e questo ha generato incolonnamenti e traffico.

Il 118 ha mandato in posto l’automedica di Piacenza, un’ambulanza della Croce rossa di Codogno, l’automedica di Casalpusterlengo, l’automedica di Pavia e l’elisoccorso in partenza da Milano. Ai pazienti sono stati assegnati codici gialli e quindi di media gravità. Si tratta di un 28enne, un 33enne e di un terzo uomo. Accusavano traumi diffusi da valutare in ospedale.