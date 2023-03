Guardamiglio, beffa per bambini: paese ripulito dai volontari ma dopo due giorni già tornati i rifiuti

Guardamiglio, 16 marzo 2023 - C’è chi dedica la propria domenica a ripulire il paese e chi, due soli giorno dopo, ci ributta immondizia. È amaro e durissimo lo sfogo del sindaco di Guardamiglio Elia Bergamaschi contro i soliti ignoti, di cui ora si sta cercando l’identità, per sanzionarli, che hanno lanciato sacchi contenenti spazzatura ai piedi dell’argine del paese, all’altezza del cimitero. La doppia amarezza deriva dal fatto che chi ha agito incivilmente lo ha fatto proprio dove, soltanto domenica, alcuni ragazzi, tra i 100 volontari impegnati nella Giornata ecologica, avevano impiegato tempo e fatica per raccogliere i rifiuti sparsi nella natura e dare una veste nuova alla località. "Purtroppo, l’impegno di una moltitudine di cittadini, di Guardamiglio e della frazione Valloria, che hanno dedicato il loro tempo alla comunità, sottraendolo al divertimento e ai familiari, è stato invece ricompensato in questo modo: dall’inciviltà di persone maleducate, per limitarsi a questo termine" commenta Bergamaschi.

I rifiuti sono stati scoperti da un volontario del paese proprio in un sito ripulito domenica. "Faccio i miei complimenti al grande maleducato!" conclude Bergamaschi. La 26esima edizione della manifestazione era stata proposta da pescatori, commissione ecologia, cacciatori, oratorio e protezione civile, con l’adesione dell’Associazione combattenti e reduci, dei ragazzi della catechesi, biblioteca, scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Guardamiglio, e istituto comprensivo di Codogno. I bambini, dopo aver ripulito le varie zone del paese, dove sono stati accompagnati, divisi in squadre e con un caposquadra, con cinque mezzi, ci hanno lasciato lavoretti in pasta di sale creati con le loro mani. Ma qualcuno, evidentemente, non ha rispettaato la loro fatica.