Grave incidente in moto a Montanaso Lombardo, ventiduenne ricoverato in prognosi riservata

Finisce nel fossato con la moto, è grave. L’incidente è avvenuto venerdì a Montanaso Lombardo, lungo la strada provinciale 16, nella frazione Arcagna, il motociclista è finito in un fossato laterale alla tratta. E ora il giovane malcapitato è ricoverato, in prognosi riservata in ospedale. L’incidente, segnalato dai passanti, è avvenuto intorno alle 19. Il ferito è il ventiduenne M.R. di Villanterio, paese della provincia di Pavia che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile di Lodi, per cause da accertare, sarebbe uscito di strada affrontando una curva.

Il giovane si trova ricoverato, in condizioni serie, all’ospedale Niguarda di Milano, assistito dal personale medico e dai familiari. L’uscita dalla carreggiata, sempre secondo le forze dell’ordine, sarebbe venuta in maniera autonoma e quindi senza il coinvolgimento di terzi. Il soccorso sanitario del Lodigiano è arrivato in posto con i militari e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, che hanno contribuito ai soccorsi e a riportare in strada e mettere in sicurezza la due ruote.

A seguire, una volta stabilizzato sul posto, il ragazzo, per garantire un trasporto più rapido, vista la gravità della situazione, è stato trasportato al pronto soccorso milanese con l’elisoccorso. Accusava traumi diffusi in più parti del corpo. L’eliambulanza è atterrata in un campo attiguo. La provinciale ha quindi visto traffico rallentato fino al termine dei soccorsi e degli accertamenti delle forze dell’ordine. La moto è stata recuperata e riportata in strada. P. A.