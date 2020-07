Graffignana (Lodi), 30 luglio 2020 - Rapinatore in fuga dopo il colpo in posta, arrestato. Il comandante della stazione carabinieri di Borghetto lo ha riconosciuto dalla bandana che portava in testa mentre perlustrava la zona, libero dal servizio, per intercettarlo.

Nei guai è così finito un milanese di 57 anni, noto per rapina, cui ora si attribuisce, in flagranza, la razzia avvenuta il 24 luglio 2020 in posta a Graffignana. Un bandito solitario ha fatto irruzione e armato di taglierino, dopo aver oltrepassato il banco e minacciato la cassiera, ha preso 250 euro dalla cassa. È poi fuggito con bandana e mascherina addosso ma il comandante Giaconella ha notato la direzione di fuga verso Lodi. Questo ha permesso l'arresto in flagranza di reato in una zona industriale poco distante. Ora l'indagato si trova in carcere a Lodi.