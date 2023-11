Gli trovano 44 chilogrammi di marijuana in casa: finisce ai domiciliari

Cervignano D’Adda (Lodi), 27 novembre 2023- Gli trovano 44 chilogrammi di marijuana in casa, italiano finisce agli arresti domiciliari. Un uomo residente a Cervignano D’Adda è finito in grossi guai per possesso di droga. Dopo aver ricevuto una “soffiata”, i carabinieri hanno infatti bussato alla porta della sua abitazione e scoperto l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Sono stati sequestrati, in particolare, 44 chilogrammi di marijuana, suddivisi in 127 buste termosaldate e disposti in 7 sacchi neri dell’immondizia presenti in casa. I militari non hanno faticato molto a scoprire la droga e per il 42enne, un italiano con due precedenti di polizia alle spalle molto datati, sono ricominciati i problemi. Sembra quindi che qualcuno lo abbia tradito, fino a fargli bussare dagli inquirenti. Su quanto sequestrato saranno eseguite le analisi per capire quanto principio attivo c'era nella marijuana e stabilire la posizione esatta dell’indagato.

L’uomo è stato processato per direttissima nelle aule del Tribunale di Lodi e dopo averne convalidato l’arresto, il giudice ha stabilito che dovrà rimanere agli arresti domiciliari in attesa del procedimento. Paola Arensi