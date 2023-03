Gli incontri al bar tra Comune e residenti Si riparte il 16 aprile

L’iniziativa “Incontriamoci al bar“, lanciata da Rosella Rossetti, della Lega di Codogno per Salvini, con l’amministrazione comunale, tornerà dal 16 aprile. I primi sei incontri (stazione, quartieri San Giorgio e don Bosco, Triulza, Maiocca e quartiere San Biagio ) si sono conclusi positivamente: "Trentacinque persone ci hanno raggiunti per un caffè, nei vari locali, per darci suggerimenti o chiedere informazioni. Si sono avvicinate anche persone anziane, soprattutto per chiedere lumi sull’accesso ai servizi alla persona".