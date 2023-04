Gli assalti a San Fereolo Incursioni nelle case Viene incastrato dal Dna

di Paola Arensi

Tenta di saccheggiare due abitazioni, ma durante i colpi si ferisce e lascia tracce di sangue sulla scala e su una maniglia, la polizia lo incastra con la comparazione del Dna. Svolta per una lunga e accurata indagine condotta dalla squadra mobile della Questura di Lodi, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, su due tentati furti avvenuti nella città di Lodi.

Erano finite nel mirino due abitazioni, disposte sullo stesso piano, di un edificio collocato nel quartiere San Fereolo. Quando i residenti si sono accorti delle avvenute incursioni, i malviventi erano già scappati e così era stato eseguito un minuzioso sopralluogo in cerca di indizi utili. E tra le tracce rilevate, gli inquirenti e in particolare gli esperti del Gabinetto di polizia scientifica della Questura, che erano intervenuti con la squadra volante, avevano rilevato tracce ematiche preziose.

Da queste si è arrivati a denunciare a piede libero un georgiano, noto alle forze dell’ordine, attualmente recluso in carcere a Mantova per aver commesso altri furti in abitazione. Colpi avvenuti in svariate località del Nord Italia. Le tentate incursioni, finite male per i soliti ignoti, risalgono a mesi fa.

Le gocce di sangue lasciate sugli scalini che conducono al piano dei due alloggi e sulla maniglia della porta d’ingresso di uno degli appartamenti finiti nel mirino sono state quindi utilizzate, dopo l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Lodi, per eseguire analisi biologiche e per l’inserimento nella Banca Dati D.N.A. ai fini delle dovute comparazioni. Da qui la concordanza tra le tracce ematiche e il profilo del Dna dell’uomo. Indagato che ora è stato denunciato e dovrà difendersi dalle accuse davanti al giudice. Con buona pace delle vittime del tentato furto che, finalmente, potranno avere giustizia per il reato subito.

"Il brillante esito delle indagini ed i mirati servizi di prevenzione e repressione disposti dal Questore di Lodi sono una risposta tangibile della Polizia di Stato alla recrudescenza dei reati contro il patrimonio registrata nei mesi scorsi nel quartiere di San Fereolo" commentano dagli uffici della Questura di piazza Castello.