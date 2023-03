Giù le palazzine in via Barattieri "Altri spazi per i diversamente abili"

di Paola Arensi

Due immobili fatiscenti di proprietà della Cooperativa Amicizia di Codogno, in un cortile di via Barattieri, saranno abbattuti e ricostruiti per impostare il futuro lavorativo di ragazzi disabili delle scuole superiori. "Stiamo lavorando da tempo a un progetto, “Idee in crescita“ e vari passaggi sono stati fatti – chiarisce la direttrice Monica Giorgis –. L’avevamo congelato, per portare avanti la riqualificazione della ex Pretura con “Appartamenti in centro“ e dato che questa struttura oggi è partita e siamo in fase di conclusione di inserimento dei ragazzi disabili, che vivranno in autonomia, abbiamo ripreso in mano il discorso". La realizzazione, dal punto di vista economico, è sostenuta con fondi propri della Cooperativa, ma anche con mutui e un contributo ottenuto da Fondazione Cariplo, dopo aver aderito a un bando della Fondazione comunitaria, per 140mila euro. Oltre a cospicue donazioni. "Demoliamo due immobili, due vecchie case di cortile, inagibili e inappropriate ai servizi – continua la direttrice – e realizzeremo, con la stessa metratura, un immobile unico di circa 300 metri quadrati". Il progetto, cogliendo il disagio per il vuoto che interessa i giovani con disabilità, di terza, quarta e quinta superiore che, quando escono dalla scuola, non sanno dove andare, costruirà per loro abiti su misura".

"Vogliamo avvicinare studenti con disabilità durante il loro percorso alle superiori, per accompagnarli al mondo del lavoro e ai servizi della disabilità adulta. Per potenziarne le autonomie. Entro un anno saremo operativi nei nuovi spazi. Partiremo, in fase sperimentale, con l’istituto Tosi. Ma poi vogliamo estendere la proposta anche a un altro istituto di Codogno. Una psicologa e una pedagogista hanno già presentato il progetto e alcuni ragazzi sono in fase di valutazione".