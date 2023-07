Giostra “sfrattata” a Codogno, il Tar dà ragione al Comune

Una giostra del luna park era stata “sfrattata“ dalla piazza perché troppo ingombrante e la circostanza aveva generato un insolito quanto clamoroso braccio di ferro con il Comune, trascinato dall’operatore davanti ai giudici del Tar. Ora però la giustizia amministrativa si è pronunciata e ha dato ragione all’Amministrazione municipale.

Il ricorso era stato presentato a marzo da un privato che normalmente partecipa al parco dei divertimenti di novembre, durante la fiera autunnale, il quale aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego all’installazione dell’attrazione “Volo di rondine“ sia per la scorsa edizione del 2022 che per la prossima. Per la verità nel 2021 la domanda fu accolta ma solo perché, spiegano dal Comune, nel post pandemia gli spazi erano organizzati diversamente e anche il numero delle giostre presenti era diverso, molto minore rispetto al consueto.

Quando però si è ritornati al regime normale, è arrivato il diniego poiché si formavano strozzature nelle corsie di passaggio generate proprio dal “Volo di rondine“. Da qui l’esigenza di chiedere un parere al Tar, che però ha dato ragione al Comune. "L’installazione della nuova attrazione è incompatibile per le sue rilevanti dimensioni con l’organizzazione degli spazi all’interno del luna park e le esigenze di sicurezza rappresentate dall’Amministrazione, alla quale peraltro non risultano essere stati trasmessi in fase procedimentale, per le eventuali valutazioni di competenza, i documenti predisposti dal tecnico della parte ricorrente", spiegano i giudici amministrativi che citano pure il regolamento comunale per la concessione delle aree per spettacoli viaggianti, ribadendo che "la priorità derivante dalla maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione fieristica è prevista solo qualora sia utilizzato il medesimo tipo di attrazione".