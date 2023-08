Giochi da sostituire nei parchetti pubblici Da lunedì i lavori

Circa tre mesi fa era stato approvato il progetto esecutivo, poi del piano di manutenzione e sostituzione dei giochi nei parchetti di Codogno non si era saputo piu nulla. Ora la svolta: stamattina la ditta farà il sopralluogo e lunedì inizieranno i lavori, sollecitati anche da molti cittadini contrariati. A disposizione 60 mila euro. Gli interventi riguarderanno piazza Italia (3 giochi), via Svevo (4 e una nuova altalena), via Pirandello (5 e uno scivolo nuovo), viale Albino (3 e un’altalena nuova), via Polenghi (7 e una giostrina nuova), viale dei Mille (5 e un’altalena), via Petrarca (2 giochi), viale dei Mille-isola Verde (2 altalene nuove).