Giallo sull’origine delle fiamme. Rogo in un villetta disabitata. Tetto in legno divorato

Il fuoco distrugge il tetto di una villetta disabitata, l’intervento dei soccorritori riesce a evitare conseguenze per le abitazioni vicine. È però fitto mistero sull’origine della combustione. Notte e giornata di lavoro, quella di ieri, per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. Quando, intorno alle 22 di lunedì, alcuni residenti del quartiere di via Donizetti a Caselle Lurani, hanno sentito odore di fumo e dato l’allarme, i soccorritori hanno dovuto fronteggiare fiamme minacciose. Una lingua rossa che, oltre ad aver distrutto il tetto in legno di una villetta di recente costruzione, stava per lambire anche le abitazioni adiacenti. Si è dovuto lavorare contro il tempo per evitarne la propagazione.

"È una casa che, fino a due mesi fa, era all’asta e mi sembra sia stata acquistata da una immobiliare", testimonia il sindaco Davide Vighi, andato sul posto per sincerarsi della situazione. Il certosino lavoro degli uomini del 115, che hanno spento il rogo e tagliato e smassato, fino a ieri, ogni angolo di copertura, per essere certi fosse stata interamente raffreddata, senza rischiare nuovi focolai, ha infatti scongiurato danni ai vicini di casa. Non ci sono stati intossicati o feriti. Resta il pesante disastro della villetta che ora è inagibile e in attesa dell’intervento di sistemazione di una ditta specializzata. Terminate le operazioni, infatti, gli stessi pompieri hanno coperto l’immobile con un telo provvisorio, in vista della pioggia prevista i prossimi giorni, per evitare possibili allagamenti e proteggere quanto è stato salvato.

"C’erano sul posto i carabinieri e spetta a loro capire, insieme ai vigili del fuoco, entrati per intervento e sopralluoghi, cosa potrebbe aver scatenato l’incendio – ribadisce il sindaco Vighi –. L’immobile era infatti disabitato e ci sono indagini in corso. Impossibile dire adesso cosa potrebbe essere successo". Qualche risposta si spera possa arrivare nelle prossime ore.