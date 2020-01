Lodi, 5 gennaio 2020 - 'Il viaggio della vita', cd di brani inediti realizzato dai due amici per la pelle Genna e Virga di Borghetto, ha già permesso di donare all'Airc 3000 euro. Dopo le 2000 consegnate ad agosto all`Associazione per la ricerca sul cancro, ricavate dalla vendita della significativa compilation, durante le feste sono state devolute altre mille euro. L'obiettivo era dare una speranza in più e fare un piccolo regalo natalizio a chi sta combattendo la propria più grande battaglia, quella per la vita. E non è escluso che, a breve, ci sia un ulteriore gesto di solidarietà per favorire la ricerca contro il cancro.

Il capolavoro, zeppo di inediti su temi profondi come l'amicizia, l'amore, la famiglia e i figli, è nato da due semplici inseparabili lodigiani, Fabio Gennari, classe 1980 e Virginio Caccialanza, 1978, che si divertono a cantare per locali e organizzare karaoke, ma nella vita fanno tutt'altro. Un gesto di solidarietà nel ricordo di un amico scomparso a 28 anni. Gennari in particolare è un ex animatore, mentre Caccialanza lavora in una ditta alimentare ed è attualmente assessore comunale a Borghetto. La vendita del CD, che è stato autofinanziato, con anche un contributo della BCC Borghetto, comunque, proseguirà in futuro.

Dal capolavoro musicale è nato un videoclip sul brano che parla del sentimento che lega i due borghettini da sempre 'L'amicizia non è un gioco' e che sui social è presto diventato virale. Anche Bona Borromeo, presidente della Fondazione Airc, nei mesi scorsi ha voluto ringraziare i due lodigiani personalmente, tramite una lettera, per l'impegno profuso. Ormai infatti le serate a cantare per raccogliere donazioni non si contano più. E i due artisti sono molto grati a tutti i coloro che, anche con poco, hanno voluto contribuire alla nobile causa. Il cd, realizzato in oltre 10 mesi di lavoro, in collaborazione con altri artisti, costa 15 euro ed è acquistabile contattando i due amici tramite la pagina Facebook Genna e Virga.