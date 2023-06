Gara di pesca per bambini alla Mortina del Belgiardino di Lodi

Ventidue “pierini“ domenica hanno partecipato alla gara di pesca alla Mortina del Belgiardino di Lodi, uno degli eventi che non possono mai mancare nel calendario annuale allestito dall’Associazione Lodigiana Pescatori Dilettanti. È riservata ai giovani di età compresa tra i 6 e i 12 anni, impegnati a catturare pesci con le loro lenze, lungo le rive della mortina del Faro al Belgiardino di Lodi. Domenica in 22 si sono sfidati per quasi tre ore, cercando di mettere nei loro retini quanti più pesci possibili. C’era anche l’assessore comunale allo sport, Francesco Milanesi, accolto da Giancarlo Magli, presidente dei Pescatori Dilettanti. A seguire, con i componenti del direttivo dell’associazione, al ristorante Il Faro ci sono state la premiazione e la mostra dei disegni realizzati, all’iscrizione, dai giovani pescatori.