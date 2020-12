Galgagnano (Lodi), 19 dicembre 2020 - Serata spaventosa, quella del 18 dicembre, per un agricoltore di 46 anni. L'uomo si stava spostando col trattore in campagna, all'altezza di Cascina Fornasotto, quando, per cause sconosciute e già col buio, è precipitato in un fosso pieno d'acqua col proprio mezzo

Nonostante i traumi, il malcapitato è rimasto per fortuna cosciente e ha chiesto aiuto. Si sono precipitati in posto i sanitari dell'auto medica di Lodi e la Croce bianca di Paullo, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi con due mezzi. Il ferito è stato accompagnato per le cure all'ospedale Maggiore di Lodi, mentre il suo mezzo da lavoro è stato agganciato alle cinghie, recuperato con l'autogru e rimesso in strada.