Futuro incerto all’Archimica. I sindacati si spaccano: vogliono escluderci dal tavolo

"La proprietà di Archimica è pronta a incontrarci in anticipo, ma gli altri sindacati hanno chiesto tavoli separati e non accetteremo discriminazioni!". Silvio Mastropasqua, del componente direttivo provinciale Ugl Chimici di Lodi e il segretario nazionale chimici di Lodi Fabrizio Rigoldi fanno sapere come restino molto agitate le acque nella ditta Archimica di Lodi che nel quartiere San Grato produce principi attivi per la farmaceutica. Con il fiato sospeso ci sono un centinaio di dipendenti che, dopo il passaggio di proprietà, non conoscono ancora il proprio futuro lavorativo in quanto, nonostante le reiterate richieste, non è stato ancora reso noto il piano industriale 2024. "La novità, secondo una comunicazione affissa in azienda a metà settimana, è che l’incontro sindacale del 2 novembre, in Assolombarda di Lodi, per conoscere il piano industriale 2024, è stato anticipato al 30 ottobre e dovrebbe partecipare la nuova proprietà indiana" spiegano i sindacalisti fiduciosi.

"Il problema, però, è che abbiamo dovuto appendere nelle bacheche lo scambio di e-mail degli altri sindacati, che non hanno approvato i nostri interventi in merito e adesso chiedono di incontrare l’azienda in tavoli separati – insistono –. Vogliamo mettere a conoscenza i lavoratori di quanto sta accadendo". "Il rappresentante sindacale unitario, votato ed eletto dai dipendenti, nella lista dell’organizzazione sindacale territoriale di Ugl Chimici, opera esclusivamente a tutela e difesa degli interessi dei lavoratori, nonché portavoce delle istanze degli stessi rappresentati – aggiungono –. Si conferma altresì la partecipazione alla riunione sindacale, all’incontro. Perché la nostra rsu ha la piena titolarità della contrattazione collettiva aziendale. Nessuna discriminazione e separazione di “comodo“ può essere attuata nei confronti di nessuno dei componenti della Rsu. E qualora venisse negata al delegato Ugl la partecipazione alla riunione anticipata, si provvederà a dar mandato al proprio studio legale per le conseguenti azioni, nelle opportune sedi, vista la condotta antisindacale". Le altre sigle, con una nota, hanno spiegato che "poiché non condividiamo l’atteggiamento strumentale della Rsu Ugl, che ha fatto uscire articoli sulla stampa locale, siamo a chiedere tavoli separati nelle prossime trattative. La negoziazione avverrà separatamente. In un momento delicato come quello della trattativa in corso, tali atteggiamenti possono essere negativi per i lavoratori di Archimica Spa".P.A.